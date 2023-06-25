Исламский банкинг в Узбекистане ждет большое будущее

Опубликовано: 5:08, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане велики перспективы развития исламского банкинга, большая часть населения - мусульмане. Этот инструмент способен привлекать в Узбекистан в год до $10 млрд.

Исламский банкинг в Узбекистане обладает большим потенциалом, считает председатель правления кредитной организации Apex bank Бахром Нумонов.

В республике основная часть населения исповедует ислам, а около 20% граждан из-за запретов своей веры не пользуются обычным банкингом.

Спрос на исламский банкинг растет, заявил Нумонов. По его мнению, этот инструмент может каждый год привлекать в республику до $10 млрд.

"В настоящий момент в стране созданы регуляторные песочницы для тестирования исламских финансовых продуктов. Министерства и Центробанк работают над созданием законодательной базы для функционирования исламских финансов"

– Бахром Нумонов

Он добавил, что тенденция заключается в том, что исламский банкинг в последнее время развивается во всем мире. Сегодня общемировые активы исламского финансирования подбираются к $4 трлн.