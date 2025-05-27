Вестник Кавказа

Спикер Совфеда провела длительную беседу с Пашиняном

Спикер Совфеда провела длительную беседу с Пашиняном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Совфеда Матвиенко находится с визитом в Ереване, в ходе которого встретилась с премьером Армении Пашиняном. Их беседа продлилась дольше, чем ожидалось.

Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе визита в Ереван, рассказала пресс-служба СФ.

Сообщается, что встреча Матвиенко и Пашиняна продлилась "значительно дольше запланированного времени". Сначала она проходила в формате тет-а-тет, а после перешла в расширенный формат.

Напомним, что Валентина Матвиенко прибыла в Ереван накануне. До переговоров с Пашиняном она встретилась с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.

Глава Совфеда заявила, что Москва рада возобновлению политического диалога с Ереваном на парламентском уровне.

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