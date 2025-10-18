Спецпредставитель президента РФ по Сирии провел переговоры с Аракчи

Встреча спецпредставителя российского президента по Сирии Александра Лаврентьева и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялась сегодня в Тегеране.

Участники беседы, рассказали в министерстве, сделали акцент на общей позиции, которой Россия и Иран придерживаются по поводу изменений на Ближнем Востоке. В числе прочего Москва и Тегеран солидарны в отношении сохранения территориальной целостности Сирии. Стороны заявили о необходимости борьбы с любыми посягательствам на суверенитет Сирии, а также с попытками сделать из нее рассадник терроризма.

Кроме того, в ходе встречи Аракчи выразил благодарность российской стороне за четкую принципиальную позицию по поводу возвращения в рамках механизма snapback международных санкций против Ирана, запущенного 28 августа "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция). Эти рестрикции были отменены в 2015 году после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Сейчас срок его действия истек.