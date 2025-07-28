Вестник Кавказа

Спецпосланник Трампа обсудит в Израиле гуманитарный кризис в Газе

Спецпосланник Трампа обсудит в Израиле гуманитарный кризис в Газе
Стивен Уиткофф совершит визит в Израиль. Он намерен обсудить гуманитарный кризис в секторе Газа. Спецпосланник также может отправиться в палестинский анклав.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сегодня совершит визит в Израиль, передает новостной портал Axios со ссылкой на двух официальных лиц из США.

Отмечается, что представитель Штатов намерен принять участие в обсуждениях, посвященных гуманитарному кризису в секторе Газа. Это будет первая поездка Уиткоффа в Израиль почти за полгода.

Помимо этого, спецспосланник Трампа может отправиться в палестинский анклав. Издание сообщает, что он планирует посетить центры Фонда гуманитарной помощи Газе.

Один из собеседников портала заявил, что американский лидер хочет больше узнать о гуманитарной ситуации в анклаве, чтобы понять, как нарастить помощь мирным гражданам сектора Газа.

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