Аннексия сектора Газа – что задумал Израиль?

Haaretz: Израиль не планирует аннексировать Газу, заявления в СМИ являются попыткой воздействия на ХАМАС.

Как информирует газета Haaretz, Тель-Авив не рассматривает аннексию территории сектора Газа, актуализация этой темы в публичном дискурсе является попыткой воздействия на радикалов.

"Пробный шар" про аннексию Газы, запущенный во вторник, следует рассматривать как попытку оказать давление на ХАМАС, чтобы движение вернулось к прекращенным в настоящее время переговорам"

– Haaretz

Согласно информации СМИ, заявлениями об аннексии израильские власти пытаются побудить ХАМАС согласиться на условия Тель-Авива.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности аннексии палестинского анклава, если ХАМАС откажется от принятия условий еврейского государства.

Израиль и ХАМАС далеки от достижения договоренностей

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" прежде всего напомнил, что резолюцию о недопущении создания палестинского государства Кнессет Израиля принял еще летом прошлого года, а буквально неделю назад была принята новая резолюция о распространении суверенитета Израиля на Иудею, Самарию и долину реки Иордан.

"То есть мы видим, что у израильских властей сейчас полно желания и возможностей для того, чтобы аннексировать все эти территории и окончательно решить палестинский вопрос. Поэтому я думаю, что сейчас вероятность того, что сектор Газа будет оккупирован Израилем, достаточно высока", – объяснил эксперт.

По его мнению, на данный момент Израиль и ХАМАС далеки от договоренностей о прекращении огня. Он отметил, что это связано с позицией израильских властей, перед которыми, как они считают, открылось целое окно возможностей для решения палестинского вопроса.

"Власти Израиля вряд ли сдадутся, они будут пытаться всеми методами окончательно решить эту проблему, чтобы раз и навсегда убрать все вопросы о палестинском государстве. Так что я не думаю, что в ближайшее время стороны договорятся о прекращении огня. Возможно, будет какое-то временное перемирие, как это уже бывало ранее", – заявил Мурад Садыгзаде.

Запад меняет позицию по палестинскому государству

Он также акцентировал внимание на том, что Запад несколько изменил свою позицию по вопросу созданию палестинского государства.

"Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в сентябре они признают Палестину. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Страмер также сообщил, что они скорее всего признают Палестину. Происходит некоторое смещение позиций, поскольку общественность в ряде стран недовольна тем, что делает Израиль с палестинцами", – подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что все это может привести к тому, что на Израиль усилится международное давление, что вынудит его прекратить свою операцию в секторе Газа.

"Но если же все будет развиваться по тому сценарию, который есть сейчас, то это грозит полной аннексией всех территорий Палестины и ликвидацией вообще палестинского вопроса", – резюмировал президент Центра ближневосточных исследований.