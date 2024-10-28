Вестник Кавказа

Спасатели в Северной Осетии нашли тело упавшего с обрыва мужчины

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники МЧС накануне вечером провели поисковую операцию - с обрыва в Дигорском ущелье сорвался мужчина. Его тело было обнаружено.

В воскресенье в Дигорском ущелье сорвался мужчина, прибывшие на место спасатели провели поисковую операцию и извлекли со дна тело погибшего.

Вечером 10 августа в МЧС Северной Осетии поступило обращение очевидцев о том, что в районе села Мацута в Дигорском ущелье с обрыва упал мужчина.

Сотрудники МЧС в составе 12 специалистов и трех ед техники прибыли на место и провели поисковую операцию. В результате было обнаружено тело погибшего, им оказался 52-летний местный житель. Спасатели подняли со склона тело мужчины, операция завершена.

