Спасатели в Северной Осетии нашли тело упавшего с обрыва мужчины

Вечером 10 августа в МЧС Северной Осетии поступило обращение очевидцев о том, что в районе села Мацута в Дигорском ущелье с обрыва упал мужчина.

Сотрудники МЧС в составе 12 специалистов и трех ед техники прибыли на место и провели поисковую операцию. В результате было обнаружено тело погибшего, им оказался 52-летний местный житель. Спасатели подняли со склона тело мужчины, операция завершена.