Совместные военные учения проведут Армения и США

Армения готовится провести на своей территории совместные с США военные учения. Их старт запланирован на 12 августа.

Армения и Соединенные Штаты проведут в августе совместные военные учения "EAGLE PARTNER 2025 (ОРЕЛ ПАРТНЕР 2025). Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте армянского Минобороны.

Учения стартуют 12 августа, а завершатся – 20 августа.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 12 по 20 августа в Республике Армения пройдут армяно-американские совместные учения ОРЕЛ ПАРТНЕР-2025"

– оборонное ведомство РА

В учениях предусмотрено участие военнослужащих миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Нацгвардии штата Канзас.

Одна из целей предстоящих учений – повышение уровня взаимодействия подразделения, которое задействовано в международных миротворческих миссиях.

"Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС РА"

– пресс-служба Минобороны

В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах.

Напомним, на прошлой неделе в парламенте Армении заявили, что ответили отказом США на предложение арендовать более 40 км дороги через Сюник. Там отметили, что Ереван видит опасность уступки суверенитета.