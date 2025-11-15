Совбез ООН принял резолюцию Трампа по Газе

Совет Безопасности ООН одобрил предложенный американской стороной проект резолюции по организации окончательного прекращения военных действий и созданию коалиционных миротворческих сил стабилизации в секторе Газа.

План резолюции Трампа был принят на заседании Совбеза ООН, его поддержали 13 из 15 стран-участниц. Россия и Китай, входящие в пять постоянных членов Совета и, следовательно, имеющие право наложить вето, воздержались при голосовании.

В январе этого года Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня, однако уже в марте боевые действия были возобновлены Израилем, мотивированная невыполнением условий со стороны палестинской военизированной группировкой. В сентябре стороны с посредничеством американского президента достигли договоренностей о первом этапе Комплексного плана Трампа для палестинского эксклава. На основе 20 предложенных пунктов и была составлена резолюция.

Американский проект резолюции подразумевает формирование и развертывание в Газе сил стабилизации, которые хоть и получат статус международно-правовой легитимности, однако не будут входить в перечень миротворческих миссий и организаций, а значит будут функционировать вне их системы.

Резолюция также предполагает создание Совета мира с целью консолидации усилий по обеспечению безопасности, разрешению гуманитарного кризиса и восстановлению сектора. Предполагается, что Совет выступит временной моделью управления для поэтапного перехода к формированию палестинской государственности. Главой предположительно станет Дональд Трамп, сообщивший об этом в своей соцсети Truth.

ХАМАС отверг резолюцию, ввиду наличия в ней пункта о демилитаризации сектора, заявив о нежелании разоружаться.

Россия не воспользовалась правом наложить вето, несмотря на ранние заявления о несогласии с резолюцией, и при голосовании, как и Китай, воздержалась. Страны подчеркнули расплывчатую роль самой Организации Объединенных Наций в разрешении ситуации. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил схожести с "колониальными практиками" международной организации-предшественницы ООН – Лиги Наций. Представитель Китая же выразил опасения о потенциальном неучастии самих палестинцев в организации управления сектором.