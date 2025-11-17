Сотворение мира: ученые расшифровали узор на древнем сосуде из Палестины

Международная команда археологов расшифровала сцены на 4300-летнем серебряном кубке "Айн Самия", найденном в гробнице палестинского города Рамалла к северу от Иерусалима. Исследователи считают, что рисунки представляют древнейшее визуальное описание мироздания, возникающего из хаоса, однако интерпретация вызвала споры среди специалистов.
Серебряный кубок высотой около 8 сантиметров был обнаружен более полувека назад в древнем захоронении на территории современной Палестины. Его украшали две загадочные сцены, смысл которых десятилетиями оставался неясным. Первые исследователи предполагали связь изображений с вавилонским эпосом "Энума элиш", но датировка (около 2300 года до н.э.) опережает появление текста почти на тысячу лет, а на сосуде нет сцен мифологической битвы.
К новой интерпретации пришла команда археологов под руководством Эберхарда Цанггера, в которую также входят Дэниел Сарло и Фабианна Хаас Дантес. По их мнению, сцены описывают постепенное превращение хаоса в космос. В первой доминирует огромная змея, символизирующая первозданный хаос, а химерическое божество еще не отделилось от животной природы. Под его ногами изображено слабое "зачаточное" солнце. Во второй сцене мир уже упорядочен: боги в человеческом облике поднимают над собой мощное солнечное светило, движущееся в небесной ладье. Поверженная змея лежит внизу — знак разделения небес и земли, света и тьмы.
Исследователи указывают, что подобные мотивы встречаются в клинописных текстах бронзового века, где говорится о разделении небес и земли, а также в более ранних артефактах региона, например, в изображении небесной ладьи из Гебекли-Тепе возрастом около 11,5 тысячи лет. Это позволяет авторам предположить существование общего, очень древнего космогонического сюжета на Ближнем Востоке.
Однако не все специалисты согласны с таким толкованием. Сильвия Шрер, исследовательница ближневосточного искусства из Бернского университета, допускает, что на кубке действительно отражен миф о сотворении мира, но считает чрезмерно смелой идею о едином древнем источнике всех подобных сюжетов. А независимый нидерландский исследователь Ян Лисман предполагает, что рисунки могут представлять не космогонию, а обычный солнечный цикл — восход и закат.
Научная работа готовится к публикации в Journal of the Ancient Near Eastern Society.