Сотворение мира: ученые расшифровали узор на древнем сосуде из Палестины

Спустя 50 лет после обнаружения ученые смогли расшифровать рисунки на стенках палестинского серебряного кубка. Интерпретации расходятся, однако группа исследователей предполагает, что сцены являются древнейшим изображением сотворения мира.

Международная команда археологов расшифровала сцены на 4300-летнем серебряном кубке "Айн Самия", найденном в гробнице палестинского города Рамалла к северу от Иерусалима. Исследователи считают, что рисунки представляют древнейшее визуальное описание мироздания, возникающего из хаоса, однако интерпретация вызвала споры среди специалистов.

Серебряный кубок высотой около 8 сантиметров был обнаружен более полувека назад в древнем захоронении на территории современной Палестины. Его украшали две загадочные сцены, смысл которых десятилетиями оставался неясным. Первые исследователи предполагали связь изображений с вавилонским эпосом "Энума элиш", но датировка (около 2300 года до н.э.) опережает появление текста почти на тысячу лет, а на сосуде нет сцен мифологической битвы.

К новой интерпретации пришла команда археологов под руководством Эберхарда Цанггера, в которую также входят Дэниел Сарло и Фабианна Хаас Дантес. По их мнению, сцены описывают постепенное превращение хаоса в космос. В первой доминирует огромная змея, символизирующая первозданный хаос, а химерическое божество еще не отделилось от животной природы. Под его ногами изображено слабое "зачаточное" солнце. Во второй сцене мир уже упорядочен: боги в человеческом облике поднимают над собой мощное солнечное светило, движущееся в небесной ладье. Поверженная змея лежит внизу — знак разделения небес и земли, света и тьмы.

Исследователи указывают, что подобные мотивы встречаются в клинописных текстах бронзового века, где говорится о разделении небес и земли, а также в более ранних артефактах региона, например, в изображении небесной ладьи из Гебекли-Тепе возрастом около 11,5 тысячи лет. Это позволяет авторам предположить существование общего, очень древнего космогонического сюжета на Ближнем Востоке.

Однако не все специалисты согласны с таким толкованием. Сильвия Шрер, исследовательница ближневосточного искусства из Бернского университета, допускает, что на кубке действительно отражен миф о сотворении мира, но считает чрезмерно смелой идею о едином древнем источнике всех подобных сюжетов. А независимый нидерландский исследователь Ян Лисман предполагает, что рисунки могут представлять не космогонию, а обычный солнечный цикл — восход и закат.

Научная работа готовится к публикации в Journal of the Ancient Near Eastern Society.