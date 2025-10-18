Вестник Кавказа

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Ходжавендском районе Азербайджана

Экскаваторщик ANAMA подорвался на мине в ходе работ по разминированию территории Ходжавендского района АР. Мужчину доставили в больницу.

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Ходжавендском районе Азербайджана, проинформировали в агентстве по разминированию. 

По данным агентства, речь идет о 58-летнем экскаваторщике Ильгаре Ширинове, который занимался разминированием. Мужчина получил серьезное ранение в ходе срабатывания противопехотной мины. 

Сообщается, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение, медикам пришлось ампутировать ногу мужчины. Состояние минера стабильное. 

Напомним, что сотрудники ANAMA обезвредили свыше 200 тыс мин и боеприпасов по состоянию на конец лета этого года. Очищено свыше 220 тыс га территории освобожденных земель Азербайджана.

