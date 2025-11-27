Сотрудничество в аграрной сфере обсудили Москва и Баку

Глава Минсельхоза России провела встречу с замминистра сельского хозяйства Азербайджана. В ходе переговоров обсуждался ряд вопросов двустороннего сотрудничества в сфере АПК.

В Москве состоялась встреча главы Минсельхоза России Оксаны Лут и заместителя министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчина Зейналова. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 28 ноября на сайте российского министерства.

Встреча представителей двух стран прошла на Международном форуме "Ветеринарная безопасность".

В ходе переговоров обсуждалось развитие торговли продукцией агропромышленного комплекса (АПК).

Было подчеркнуто, что Россия заинтересована в наращивании и диверсификации взаимных поставок аграрных товаров. В первую очередь это касается зерновой, масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, а также удобрений.

"Перспективным направлением является сотрудничество в области селекции и семеноводства. Это особенно важно для укрепления продовольственной безопасности и технологического суверенитета двух стран"

– Минсельхоз РФ

Помимо этого, стороны поговорили об эпизоотическом благополучии и возможностях для расширения поставок на рынок Азербайджана российской ветеринарной продукции.