Сотрудничество в аграрной сфере обсудили Москва и Баку

В Москве состоялась встреча главы Минсельхоза России Оксаны Лут и заместителя министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчина Зейналова. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 28 ноября на сайте российского министерства.
Встреча представителей двух стран прошла на Международном форуме "Ветеринарная безопасность".
В ходе переговоров обсуждалось развитие торговли продукцией агропромышленного комплекса (АПК).
Было подчеркнуто, что Россия заинтересована в наращивании и диверсификации взаимных поставок аграрных товаров. В первую очередь это касается зерновой, масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, а также удобрений.
"Перспективным направлением является сотрудничество в области селекции и семеноводства. Это особенно важно для укрепления продовольственной безопасности и технологического суверенитета двух стран"
– Минсельхоз РФ
Помимо этого, стороны поговорили об эпизоотическом благополучии и возможностях для расширения поставок на рынок Азербайджана российской ветеринарной продукции.