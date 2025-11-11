Сорвавшихся с ледяного склона туристов эвакуировали в Карачаево-Черкесии

Операция по спасению альпинистов, пострадавших во время похода в Махарском ущелье КЧР, успешно завершилась: туристы эвакуированы в безопасное место.

Спасатели успешно вывезли из гор Карачаево-Черкесии туристическую группу в составе пяти человек, большая часть которой сорвалась с ледяного склона накануне, подробности операции рассказали в республиканском МЧС.

Трагедия едва не произошла накануне на перевале Кичи-Муруджу. Группа, с которой случился инцидент, не регистрировалась в МЧС. По пути в Махарское ущелье трое ее членов оступились и упали с ледяного склона. Они получили серьезные многочисленные травмы.

"В сопровождении спасателей МЧС России с высоты 2,9 тыс м туристическая группа была доставлена к вертолету, который эвакуировал их на турбазу в районе ущелья Махарское"

– МЧС КЧР

Там раненых уже ждали врачи.