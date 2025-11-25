Шойгу прибыл в Кыргызстан на саммит стран ОДКБ

Сергей Шойгу прилетел в Бишкек для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу приехал в столицу Кыргызстана Бишкек с целью участия в проведении сессии Совета коллективной безопасности и коллективном заседании МИД, Совбезов и комитета министров обороны стран-участниц ОДКБ.

Мероприятия состоятся завтра, 27 ноября, пишет ТАСС.

Планируется подведение итогов деятельности организации в текущем 2025 году, будут подняты военно-политические вопросы коллективной безопасности ОДКБ.

С 1 января следующего 2026 года председательство организации переходит к России. Российская сторона представит план развития организации в будущем году, его основные направления для реализации совместных проектов.

Ожидается подписание документов, направленные на противодействие наркотической угрозе, будут приняты совместные решения в области информационной безопасности.