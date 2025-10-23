Соглашение по Газе является историческим достижением – Дмитриев

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил усилия администрации Дональд Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко отозвался о мирном соглашении по Газе. По словам Дмитриева, договоренности между Израилем и ХАМАС, заключенные при посредничестве США, имеют историческое значение и являются достижением команды лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"Мы должны посмотреть, как долго это (соглашение - ред.) продлится. Но сам факт возвращения заложников, тот факт, что ХАМАС продолжает придерживаться этого соглашения, является действительно историческим достижением"

– Кирилл Дмитрий

Напомним, что Израиль и ХАМАС приняли мирный план Дональда Трампа из 20 пунктов. Палестинские радикалы возвратили израильских заложников, Израиль отвел войск из Газы.