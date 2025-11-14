Соглашение о сотрудничестве оформили главы МВД Азербайджана и Грузии

В Тбилиси 21 ноября состоялось подписание соглашения о взаимном обмене информацией, сотрудничестве и совместных мерах безопасности между МВД Грузии и Азербайджана. Об этом сказано в сообщении, распространенном грузинским министерством.
Свои подписи под документом поставили главы ведомств Гела Геладзе и Вилаят Эйвазов.
"Соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских отношений между соответствующими ведомствами двух стран, в том числе в области предупреждения, выявления и задержания преступлений"
– МВД Грузии
В министерстве отметили, что охваченные документом области сотрудничества включают такие приоритетные области, как торговля наркотиками, киберпреступность, торговля людьми, незаконная иммиграция и имущественные преступления.
"Кроме того, в расширенном формате сторон состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой были затронуты полевые реформы, текущие проекты, важность обмена информацией и опытом в рамках сотрудничества полиции"
– грузинское министерство
Руководители ведомств еще раз отметили существующее плодотворное сотрудничество и сообщили о готовности продолжать укреплять связи.