Соглашение о сотрудничестве оформили главы МВД Азербайджана и Грузии

Глава МВД Азербайджана в ходе поездки в Тбилиси провел встречу с коллегой из Грузии. На встрече министры подписали соглашение о сотрудничестве.

В Тбилиси 21 ноября состоялось подписание соглашения о взаимном обмене информацией, сотрудничестве и совместных мерах безопасности между МВД Грузии и Азербайджана. Об этом сказано в сообщении, распространенном грузинским министерством.

Свои подписи под документом поставили главы ведомств Гела Геладзе и Вилаят Эйвазов.

"Соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских отношений между соответствующими ведомствами двух стран, в том числе в области предупреждения, выявления и задержания преступлений"

– МВД Грузии

В министерстве отметили, что охваченные документом области сотрудничества включают такие приоритетные области, как торговля наркотиками, киберпреступность, торговля людьми, незаконная иммиграция и имущественные преступления.

"Кроме того, в расширенном формате сторон состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой были затронуты полевые реформы, текущие проекты, важность обмена информацией и опытом в рамках сотрудничества полиции"

– грузинское министерство

Руководители ведомств еще раз отметили существующее плодотворное сотрудничество и сообщили о готовности продолжать укреплять связи.