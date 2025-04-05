Сочи принимает большой международный кинофестиваль

Сегодня вечером в курортном Сочи был дан старт второму международному фестивалю кино стран Евразии "Евразия Кинофест", на котором с 7 по 12 июня покажут 53 художественных и документальных кинокартины стран Евразии.

В Сочи сегодня – большой праздник кино: город принимает второй международный фестиваль "Евразия Кинофест" –церемония его открытия прошла в Центральном районе города на территории летнего театра имени Фрунзе, сообщили его организаторы - АНО "Евразия".

"Наша цель - создать общее культурное, ментальное и образовательное пространство, в котором страны и народы понимают и уважают друг друга. Мы объединяем и молодежь: создали Молодежную евразийскую ассоциацию кинематографистов, проводим обучающие занятия, налаживаем диалог между поколениями"

- председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова

Зрителей ожидают 53 конкурсных фильма – это 11 полнометражных кинокартин, 24 короткометражки и 18 документальных фильмов, которые представят на конкурсе кинематографисты из 25 стран мира, а вход на конкурсные показы будет бесплатным, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Также гостей ждет эксклюзив - специальный показ фильма почетного президента фестиваля Тиграна Кеосаяна.

Победителей номинаций определит авторитетное жюри, а сражаться друг с другом они будут за "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру", "Лучшую актерскую работу", "Лучший дебют", "Лучший короткометражный фильм", "Лучшее документальное кино", и, конечно, за Приз зрительских симпатий – его хозяина определят по итогам онлайн-голосования.

Только кино фестиваль не ограничится - на нем состоится финал конкурса Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии и питчинг на соискание грантовой поддержки лучших кинопроектов.

Вся фестивальная неделя будет насыщена событиями –его участников ждут мастер-классы, круглые столы, форумы, панельные сессии, а зрителей - творческие встречи с актерами и режиссерами из разных стран.

Все кинопоказы фестиваля пройдут с 7 по 12 июня – он станет настоящим объединением народов стран Евразии, отметили организаторы.