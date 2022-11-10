SOCAR завершила сделку по покупке доли в израильском месторождении Тамар

Государственная нефтяная компания Азербайджана сегодня приобрела 10% пакет акций крупнейшего израильского газового месторождения Тамар за 1,25 миллиарда долларов.

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) сегодня официально завершила сделку по приобретению 10%-й доли в одном из крупнейших газовых месторождений Израиля Тамар, пишут СМИ еврейского государства.

"SOCAR официально закрыла сделку по приобретению 10% в проекте Тамар. Общая сумма сделки оценивается в $1,25 млрд. Таким образом, SOCAR стала владельцем 10% в проекте Тамар"

- СМИ Израиля

Акции были куплены сразу в двух компаниях - Union Energy и Tamar Petroleum, собственностью SOCAR стали 48,3% акций первой из них, что составило 7% от общего числа, у второй инвестиционной компании, котирующейся на Тель-Авивской бирже, было куплено 17,9% акций, или еще 3% от их общего числа.

Газовое месторождение, открытое в 2009 году, остается одним из ключевых источников газа для Израиля. Его запасы по последним оценкам составляют около 389 млрд кубометров голубого топлива.