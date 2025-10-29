SOCAR: будущее Каспия за молодежью

Каспийский бассейн находится на пороге перемен, заявил вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов на конференции в Баку.

Сегодня в Баку проходит "Каспийская техническая конференция SPE". Обращаясь к госпредставителям, авторитетным фигурам различных отраслей и первопроходцам технологических изменений, вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов обратил внимание участников, что Каспийский бассейн находится на поворотном пункте.

Гусейнов заявил, что видит в конференции практический инструмент для укрепления конкурентоспособности Каспия, и поблагодарил волонтеров за организацию.

Как подчеркнули в SOCAR, молодежь – это главный кладезь потенциала и роста. Поддержка молодых специалистов критически важна, поскольку их нестандартное мышление и любознательность определят будущее Каспия. Однако ключевой задачей является не только привлечение, но и удержание этих кадров. Для этого компания готова предлагать молодым сотрудникам понятные планы развития, перспективы карьерного роста.

"Молодым людям необходимо четко понимать пути развития, возможности продвижения и важность своего вклада"

– Бабек Гусейнов