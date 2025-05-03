СНГ поддержало Совместную декларацию Алиева и Пашиняна

В СНГ приветствуют подписание декларации между Баку и Ереваном, и рассчитывают на мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, заявил Лебедев.

В Содружестве Независимых Государств поддерживают документы, подписанные лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне и выражают надежду, что эти документы послужат основой для мирного соглашения, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев перед заседанием Совета постоянных полномочных представителей стран - участников Содружества при уставных и других органах СНГ.

Лебедев сообщил, что ранее в СНГ было с удовлетворением воспринято подписание договора о межгосударственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, сейчас поддержку получает подписание декларации между Азербайджаном и Арменией.

"…Сейчас мы с большим удовлетворением восприняли в странах Содружества подписание этой совместной декларации. Полагаем, что это один из этапов на пути к окончательному регулированию разногласий и достижению мирного договора между Азербайджаном и Арменией"

– генсек СНГ

Мирное соглашение между Баку и Ереваном "позволит уже более полноценно проводить заседания высших органов по СНГ на территории этих республик", отметил Лебедев.

"Эти республики могут, я так надеюсь как генеральный секретарь, более активно участвовать уже в деятельности Содружества независимых государств"

– генсек СНГ

Совместная декларация по мирному урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией была подписана в США 8 августа.

Интересы СНГ на Южном Кавказе

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о выгодах СНГ от продвижения армяно-азербайджанского урегулирования к закреплению мира на Южном Кавказе.

"Последние события армяно-азербайджанского урегулирования обеспечили прекращения угрозы боевых действий, что очень важно для СНГ. Во-вторых, приближение Баку и Еревана к миру открывает перспективы разблокирования коммуникаций, что создает возможности для новых бизнес-проектов. Поскольку и Армения, и Азербайджан являются членами СНГ, это интересно всем остальным государствам содружества", - прежде всего сказал он.

"Сочетание этих двух факторов трудно переоценить. Одно дело – участвовать в экономическом сотрудничестве с воюющими друг с другом государствами, и совсем другое дело – развивать совместный бизнес со странами, которые совершенно нормально, мирно взаимодействуют друг с другом. Поэтому реакция СНГ, высказанная Сергеем Лебедевым, понятна", - продолжил Сергей Марков.

Интересы России на Южном Кавказе

Политолог обратил внимание и на выгоды непосредственно России. "При закреплении мира между Баку и Ереваном России больше не придется лавировать между сторонами, находившимися в состоянии войны и конфронтации. Не будет угрозы нового военного конфликта в регионе. И безусловно вырастут возможности для комфортного развития экономического сотрудничества и с Азербайджаном, и с Арменией", - отметил он.

"Также у России есть надежда, что по завершении всех конфликтных ситуаций на постсоветском пространстве, в том числе специальной военной операции на Украине, мы вместе сможем развивать Евразийское экономическое сообщество. Мы надеемся, что к нему присоединятся также Турция и Иран, после чего Южный Кавказ станет в какой-то мере центром Евразийского экономического сообщества", - заключил Сергей Марков.