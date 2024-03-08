Снаряд времен ВОВ обнаружили в Ставропольском крае

В одном из ставропольских поселков был найден снаряд времен Великой Отечественной войны. Территория оцеплена, к месту нахождения снаряда прибудут взрывотехники.
В поселке Новом Георгиевского округа Ставропольского края во время раскопок траншеи был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.
Как заявил руководитель муниципального образования Андрей Зайцев в своем телеграм-канале, в настоящее время территория нахождения снаряда оцеплена.
Глава округа также отметил, что сейчас на месте работают экстренные службы. Кроме того, по его словам, туда направилась бригада взрывотехников.