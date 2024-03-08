Вестник Кавказа

Снаряд времен ВОВ обнаружили в Ставропольском крае

Раскопки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из ставропольских поселков был найден снаряд времен Великой Отечественной войны. Территория оцеплена, к месту нахождения снаряда прибудут взрывотехники.

В поселке Новом Георгиевского округа Ставропольского края во время раскопок траншеи был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как заявил руководитель муниципального образования Андрей Зайцев в своем телеграм-канале, в настоящее время территория нахождения снаряда оцеплена.

Глава округа также отметил, что сейчас на месте работают экстренные службы. Кроме того, по его словам, туда направилась бригада взрывотехников.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1190 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Врачи Ставрополья создали микрокапсулы «от всех болезней»

Врачи Ставрополья создали микрокапсулы «от всех болезней»

Кисловодск превысил ожидания по курортному сбору на 25%

Кисловодск превысил ожидания по курортному сбору на 25%

К концу года Пятигорск избавят от очередной свалки

К концу года Пятигорск избавят от очередной свалки

Казаки помогут выбрать президента жителям Ставрополья

Казаки помогут выбрать президента жителям Ставрополья

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы