Глава МИД Венгрии заявил, что план ЕК по отказу от энергетических ресурсов из России нанесет последний удар по ослабленной европейской экономике и вызовет беспрецедентный рост цен на энергоносители в Европе.

План Еврокомиссии (ЕК) по отказу от энергоносителей из России нанесет последний удар по европейской экономике, которая и так оказалась в тяжелой ситуации из-за политики Брюсселя, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на международной конференции по автомобильной промышленности в Будапеште.

Он отметил, что санкции ЕС в отношении России крайне негативно сказались на экономическом росте Европы.

"Прежняя европейская модель экономического роста, основанная на передовых западных технологиях и дешевых восточных энергоресурсах, осталась в прошлом. Новую модель взамен этого никто не предложил"

- Петер Сийярто

На данный момент цены на энергоносители в Европе в два или в три раза выше, чем в других частях мира, включая США и Китай, подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

"При этом Еврокомиссия хочет нанести последний удар, вызвав беспрецедентный рост цен на энергоносители в Центральной Европе. Она хочет практически запретить импорт энергоносителей из России"

- Петер Сийярто

Напомним, что ЕК подготовила план полного отказа стран ЕС к концу 2027 года от поставок российских энергоресурсов, в первую очередь СПГ и ядерного топлива. Сегодня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что отказа от плана и после завершения конфликта на Украине не будет.