Смешанная пара азербайджанских гимнастов стала лучшей на чемпионате Европы

В финале чемпионата Европы, который проходил во втором по величине городе Азербайджана Гяндже 14-16 ноября, судьи однозначно признали лучшей смешанную пару Мадины Мустафаевой и Владимира Долматова, присудив им 1-е место, передает Trend.

По итогам соревнований пара набрала 19 600 баллов, отметили в Федерации.