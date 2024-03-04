Смертельная авария произошла в Махачкале сегодня утром

Человек погиб в ДТП в Махачкале ранним утром. В результате аварии есть и раненые. В числе прочих пострадала и пешеход – работница коммунальной службы.

Авария с летальным исходом случилась в Махачкале. Фото с места событий опубликовало МВД Дагестана.

По данным ведомства, инцидент произошел около 4:40, на одном из перекрестков столицы.

Житель города, 60-летний водитель "Приоры", проезжал перекресток и не уступил дорогу машине, ехавшей по главной дороге.

В результате его транспортное средство врезалось в Mercedes-Benz C300, за рулем которого был также местный житель, молодой человек 22 лет. Затем "Лада" отлетела в сторону и сбила 78-летнюю пенсионерку, работницу коммунальной службы: в момент аварии женщина приводила в порядок территорию у дороги.

В больницу были доставлены 4 человека. Один из них – 26-летний пассажир "Приоры", скончался, несмотря на все усилия врачей.

Еще трое получили различные травмы. Это виновник аварии, 31-летняя махачкалинка, ехавшая в "Мерседесе", и сотрудница коммунальных служб.