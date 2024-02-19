Авария в Дагестане: погиб один и пострадали пятеро

Один человек погиб и пятеро были госпитализированы с травмами в результате аварии на трассе в Дагестане. По факту ведется расследование.

Каждый день на дорогах нашей страны происходят сотни аварий, и, к сожалению, не все из них обходятся без трагических последствий. Вечером в воскресенье, на трассе из Астрахани в Махачкалу, произошла страшная трагедия, которая унесла жизнь одного человека. Пятеро были госпитализированы.

Согласно предварительной версии, водитель легковушки Nissan Almera, по неизвестным пока причинам, выехал на встречную полосу, где врезался в Haval.

«В результате автоаварии водитель Nissan Almera от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его несовершеннолетние пассажиры - 6-летняя и 17-летняя жительницы Бабаюртовского района, а также водитель Haval и его пассажиры - 28-летний житель Сулейман-Стальского района и 55-летний житель Махачкалы с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу»

– МВД республики.

Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП, чтобы оказать помощь пострадавшим и обеспечить безопасность на дороге, отметили в ведомстве.