Ночная авария в КБР унесла две жизни

Сегодня вечером в столкновении легковушек в Кабардино-Балкарии погибли два человека – авария произошла на трассе А-158, дорогу не поделили "Лада Веста" и Ford Focus. Пришлось госпитализировать троих человек, двое из которых не выжили.

Сегодня вечером в Кабардино-Балкарии столкнулись два легковых автомобиля, в аварии погибли два человека, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение об аварии на первом километре ФАД А-158 поступило в 20:15 – не доезжая села Атажукино, на трассе столкнулись "Лада Веста" и Ford Focus, передает "АиФ-Ставрополье".

Медикам пришлось госпитализировать с места аварии в клиническую больницу Нальчика троих человек, однако двое из них не перенесли дороги – к счастью, среди пострадавших не оказалось детей.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Баксанскому району, которая устанавливает причины и обстоятельства аварии, говорится в сообщении.