Росгвардейцы спасли жителя Верхнего Фиагдона

Росгвардейцы спасли жителя Верхнего Фигадона, автомобиль которого сорвался с моста. Они вытащили его из искореженного авто и доставили в больницу.

Сотрудники Росгвардии спасли жителя поселка Верхний Фиагдон, автомобиль которого упал с моста.

Пресс-служба организации проинформировала о том, что силовикам поступил сигнал об аварии. По прибытии на место ДТП они обнаружили, что водитель автомобиля без сознания. Сотрудник Росгвардии освободили пострадавшего и доставили его в больницу.

В настоящее время его жизнь вне опасности. Пострадавший поблагодарил своих спасителей за помощь.