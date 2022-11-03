ДТП с участием автомобиля и лошади в КБР закончилось трагедией

В Зольском районе Кабардино-Балкарии накануне утром произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось гибелью двоих человек: все произошло из-за того, что автомобиль столкнулся с бесхозной лошадью.

Накануне, 15 февраля, в районе пяти часов утра, 36-летняя жительница Зольского района Кабардино-Балкарии (КБР), управляя автомобилем Hyundai Solaris, на федеральной трассе "Кавказ", не доезжая до поселка Псынадаха в Зольском районе, сбила на дороге лошадь, бродившую по проезжей части, пишет в своем Telegram-канале пресс-служба МВД по региону.

"В результате ДТП водитель и ее 57- летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое пассажиров – женщины 50, 47 и 35 лет - доставлены в медицинское учреждение"

- МВД по КБР

Сейчас сотрудники полиции на месте выясняют все обстоятельства произошедшего, отмечается в сообщении.

Следует отметить, что домашние животные, бродящие в самых неожиданных местах, в том числе – и по проезжей части дорог, на Юге России и на Кавказе, к сожалению, явление нередкое. В ноябре минувшего года "Вестник Кавказа" писал о том, что из-за буренки, внезапно вышедшей на дорогу в Мостовском районе Кубани, погибли два человека - столкнулись сразу три автомобиля.