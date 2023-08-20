Службы в церквях Баку теперь можно вести по-азербайджански

Бакинская епархия издала и в праздник Преображения Господня в Кафедральном соборе освятила уникальное богослужебное Евангелие на азербайджанском языке. Вскоре азербайджаноязычные священнописания появятся в других православных церквях республики
Глава Бакинской и Азербайджанский епархии Феофилакт в этом году благословил специалистов на разработку и выход в свет уникального православного богослужебного Евангелия на азербайджанском языке.
В Кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку есть обычай во время важнейших православных праздников читать Священное писание не только по-церковно-славянски, но и по-азербайджански.
Над созданием уникального азербайджанского Евангелия работал коллектив экспертов – переводчиков и редакторов, верстальщиков, создавших специальный макет богослужебной книги, и мастерами книжного дела, изготовившими обложку ручной работы.