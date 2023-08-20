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Службы в церквях Баку теперь можно вести по-азербайджански

Службы в церквях Баку теперь можно вести по-азербайджански
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Бакинская епархия издала и в праздник Преображения Господня в Кафедральном соборе освятила уникальное богослужебное Евангелие на азербайджанском языке. Вскоре азербайджаноязычные священнописания появятся в других православных церквях республики

Глава Бакинской и Азербайджанский епархии Феофилакт в этом году благословил специалистов на разработку и выход в свет уникального православного богослужебного Евангелия на азербайджанском языке.

В Кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку есть обычай во время важнейших православных праздников читать Священное писание не только по-церковно-славянски, но и по-азербайджански.

Над созданием уникального азербайджанского Евангелия работал коллектив экспертов – переводчиков и редакторов, верстальщиков, создавших специальный макет богослужебной книги, и мастерами книжного дела, изготовившими обложку ручной работы.

Патриарх Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку

Патриарх Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку

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