Службы в церквях Баку теперь можно вести по-азербайджански

Опубликовано: 21:29, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бакинская епархия издала и в праздник Преображения Господня в Кафедральном соборе освятила уникальное богослужебное Евангелие на азербайджанском языке. Вскоре азербайджаноязычные священнописания появятся в других православных церквях республики

Глава Бакинской и Азербайджанский епархии Феофилакт в этом году благословил специалистов на разработку и выход в свет уникального православного богослужебного Евангелия на азербайджанском языке.

В Кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку есть обычай во время важнейших православных праздников читать Священное писание не только по-церковно-славянски, но и по-азербайджански.

Над созданием уникального азербайджанского Евангелия работал коллектив экспертов – переводчиков и редакторов, верстальщиков, создавших специальный макет богослужебной книги, и мастерами книжного дела, изготовившими обложку ручной работы.