Вестник Кавказа

Словакия снова заблокировала новые санкции против России

Словакия снова заблокировала новые санкции против России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Братислава уже не в первый раз воспользовалась своим правом вето и заблокировала принятие Евросоюзом санкций против России, сообщают СМИ. Известна и причина такого решения словацких властей.

ЕС опять не смог принять новый (18-й по счету) пакет антироссийских санкций, пишет информагентство TASR.

По его данным, решение оказалось заблокировано из-за позиции Словакии. В то же время, дипломатические источники в Евросоюзе уточняют, что устраивающий все стороны вариант может быть найден в ближайшие дни.

Ранее это же агентство сообщало, что в пятницу 4 июля Словакия в Брюсселе на уровне послов не допустила принятия Евросоюзом новых санкций против Москвы.

Как пишут местные СМИ, правительство Словакии собирается не допускать принятия новых санкций против России до тех пор, пока сообщество не продумает возможные компенсации для страны одной из рестрикций – запрета на использование российского газа, который может вступить в силу с 2028 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.