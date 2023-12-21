Вестник Кавказа

Скорая с пассажирами угодила в ДТП в Батуми

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Батуми столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль. В результате происшествия пострадали несколько человек. 

В Батуми произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом рассказали в МВД Грузии. 

Авария случилась на улице Тбел Абусеридзе. 

В ведомстве отметили, что в скорую въехала легковая машина. От полученного удара скорая перевернулась. 

В результате происшествия получили различные переломы три человека, находившиеся на момент ДТП в скорой. Всех их доставили в больницу. 

По данному факту завели уголовное дело. 
 

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