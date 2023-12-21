Скорая с пассажирами угодила в ДТП в Батуми

В Батуми столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль. В результате происшествия пострадали несколько человек.
В Батуми произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом рассказали в МВД Грузии.
Авария случилась на улице Тбел Абусеридзе.
В ведомстве отметили, что в скорую въехала легковая машина. От полученного удара скорая перевернулась.
В результате происшествия получили различные переломы три человека, находившиеся на момент ДТП в скорой. Всех их доставили в больницу.
По данному факту завели уголовное дело.
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