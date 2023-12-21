Вестник Кавказа

В соборе в Грузии облили краской икону со Сталиным

В соборе в Грузии облили краской икону со Сталиным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце прошлой недели в тбилисском храме появилась икона со Сталиным. Спустя несколько дней ее залили краской синего цвета.

В кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси неизвестные облили краской синего цвета икону с изображением Иосифа Сталина. Об этом пишут местные СМИ.

Речь идет об иконе "Матроны Московской".

Реакции со стороны представителей Патриархии Грузии на данный инцидент пока нет.

Напомним, икона со Сталиным появилась в храме несколько дней назад.

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