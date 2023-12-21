В соборе в Грузии облили краской икону со Сталиным

В конце прошлой недели в тбилисском храме появилась икона со Сталиным. Спустя несколько дней ее залили краской синего цвета.
В кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси неизвестные облили краской синего цвета икону с изображением Иосифа Сталина. Об этом пишут местные СМИ.
Речь идет об иконе "Матроны Московской".
Реакции со стороны представителей Патриархии Грузии на данный инцидент пока нет.
Напомним, икона со Сталиным появилась в храме несколько дней назад.
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