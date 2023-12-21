В новом году Тбилиси обновится

Тбилисский градоначальник Каха Каладзе заявил, что работы по обновлению проспекта Церетели завершится в январе. Власти столицы Грузии объявили о начале ремонта на улице в мае текущего года.
По словам Каладзе, движение будет возможно в двустороннем режиме, проблема будет снята. Глава города отметил, что обновление улиц Тбилиси продолжится и в будущем.
Он добавил, что гордится проектами, которые в настоящее время осуществляются в Тбилиси. При этом он призвал горожан отнестись с пониманием к дискомфорту, который создают ремонтные работы.
Кроме того, Каладзе сообщил о начале реконструкционных работ на улице Руставели. В первую очередь власти приведут в порядок здания, фасады со своим художественным освещением, а затем приступят к работам на проспекте.