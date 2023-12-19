Вестник Кавказа

Новый год в Тбилиси: на площади дадут большой концерт

Новый год в Тбилиси: на площади дадут большой концерт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Музыкальное шоу состоится в Тбилиси в новогоднюю ночь. Жители и гости города смогут встретить 2024 год на городской площади.

Вечером 31 декабря в Тбилиси будет проведен красочный концерт-представление для всех желающих.

"Это будет театрализованное шоу в двух действиях, мюзикл, который объединит культуру и традиции Грузии и Европы"

– мэр города Каха Каладзе

Первое действия посвятят традиционным грузинским новогодним песням, второе будет включать песни разных европейских стран в исполнении звезд, участников конкурсов "Голос" и "Детское Евровидение", музыкальных коллективов. Участниками новогоднего шоу станут сотни артистов различных жанров.

Местом действия станет площадь Первой республики.

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