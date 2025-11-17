СКФУ впервые посетит делегация нефтяного института Алжира

Северо-Кавказский федеральный университет продолжает развивать международное сотрудничество – в наступающем 2026 году ставропольский вуз впервые посетит делегация алжирских студентов нефтяного института.

Руководство Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе готовится к важному визиту: в конце текущего 2025 или в начале 2026 года вуз впервые посетит делегация Алжирского нефтяного института, сообщил и. о. проректора по международному сотрудничеству СКФУ Альберт Кумуков.

"Мы планируем до конца года принять делегацию из нефтяного института Бумердеса Алжира. Это наши близкие партнеры, мы были у них, и они изъявили желание прилететь к нам. Если до конца года они не успеют прилететь, то в начале января мы их с удовольствием примем у себя"

- Альберт Кумуков

Хотя алжирские нефтяники побывают на Ставрополье впервые, контакты между двумя вузами налажены давно, у них есть совместные разработки, и общение идет очень интенсивно, - отметил проректор, передает ТАСС.

В наступающем году СКФУ продолжит развивать международное сотрудничество – в первую очередь это касается университетов из СНГ, в частности это будут вузы Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении. Также готовы налаживать связи с российским вузом университеты Арабского Магриба, Ближнего Востока и Северной Африки, добавил Кумуков.