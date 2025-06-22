Вестник Кавказа

Ситуацию на Ближнем Востоке оценили в Кремле

Вид на Спасскую башню Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков оценил ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и главы МИД Ирана.

Представитель Кремля Дмитрий Песков разговоре с журналистами рассказал об обстановке на Ближнем Востоке.

По словам пресс-секретаря российского президента, ситуация на Ближнем Востоке в настоящее время крайне напряженная.

Песков также заявил, что атака США на объекты в Иране фактически означает удар по режиму ядерного нераспространения.

Ранее руководитель государства Владимир Путин провел в Москве переговоры с главой иранской дипломатии Аббасом Аракчи.

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