Ситуацию на Ближнем Востоке оценили в Кремле

Дмитрий Песков оценил ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и главы МИД Ирана.
Представитель Кремля Дмитрий Песков разговоре с журналистами рассказал об обстановке на Ближнем Востоке.
По словам пресс-секретаря российского президента, ситуация на Ближнем Востоке в настоящее время крайне напряженная.
Песков также заявил, что атака США на объекты в Иране фактически означает удар по режиму ядерного нераспространения.
Ранее руководитель государства Владимир Путин провел в Москве переговоры с главой иранской дипломатии Аббасом Аракчи.