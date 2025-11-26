"Сириус" налаживает контакты с педуниверситетом Абая

Делегация российского образовательного центра "Сириус" в Сочи приехала в Алматы, чтобы установить партнерские отношения с Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая.

Представители российского образовательного центра "Сириус", с 2014 года успешно работающим на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи, приехали в Алматы, чтобы установить партнерские отношения с Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая (КазНПУ), сообщили в министерстве науки и высшего образования страны.

Задача специалистов центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка детей, обладающих особыми талантами в области искусства, спорта и естественных наук, это обсуждали на встрече руководство университета и советник главы центра "Сириус" Александр Львов и замглавы центра "Талант и успех" Кристина Рагузова, а также вице-министры науки и высшего образования Гульзат Кобенова, вице-министр просвещения Шынар Акпарова, передает Sputnik Казахстан.

"Подготовка квалифицированных и современных педагогов для нас всегда была важной задачей, поэтому для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный учебный план, предусматривающий углубленное обучение"

– Александр Львов

Ректор КазНПУ имени Абая Болат Тлеп подтвердил готовность проводить совместные научные исследования, обмениваться опытом в области педагогики и современных образовательных технологий, отметив: вуз всегда открыт для новых идей и сотрудничества.

После встречи российские гости ознакомились с лабораториями факультета естествознания и географии, а также факультета физики и математики.