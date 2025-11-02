Си Цзиньпин созвонился с Дональдом Трампом

Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого прояснили многие вопросы двухсторонних отношений и обменялись приглашениями к визитам.

Сегодня по инициативе Пекина состоялся полуторачасовой телефонный разговор лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на информацию Центрального телевидения Китая.

Как пишет издание, речь идет о "редкой дипломатической инициативе" с китайской стороны, которая показывает искреннюю заинтересованность Китая в стабилизации отношений с США, передает РИА Новости.

В ходе беседы глава КНР отметил, что китайско-американские отношения демонстрируют стабильность и положительную динамику, а американский лидер заявил о чрезвычайно прочных отношениях Вашингтона и Пекина.

Подробности беседы не разглашаются, однако известно, что китайский лидер в ходе телефонного разговора с американским коллегой заявил, что Китай и США в двусторонних отношениях должны придерживаться принципов равенства и взаимного уважения. Также он отметил: обе страны должны открывать новые возможности для сотрудничества и приносить пользу своим народам и всему миру.

Со своей стороны Дональд Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, а Си Цзиньпин намерен посетить Вашингтон.

"Кстати, он пригласил меня в Китай, а я его пригласил сюда. Мы оба приняли приглашения. Так что я туда в какой-то момент поеду с первой леди, а он приедет сюда, будем надеяться, с первой леди Китая"

- Дональд Трамп