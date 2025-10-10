Северная Осетия проведет первую международную закупочную сессию

Крупная международная закупочная сессия впервые на Северном Кавказе пройдет в Северной Осетии. Российские производители представят на площадке свои товары.

Закупочная сессия с участием представителей пяти стран состоится 26-28 ноября в Северной Осетии, рассказали в региональном центре "Мой бизнес".

Событие получило название "На высоте!" в нем примут участие торговые сети и дистрибьюторы из пяти стран: Грузии, Ирана, ОАЭ, Казахстана и Узбекистана. Россия на мероприятии будет представлена более чем 80 бизнесменами из 28 регионов.

В сообщении подчеркивается, что это крупнейшая федеральная площадка для заключения прямых контрактов между российскими производителями и зарубежными партнерами, созданная на Северном Кавказе. Участие в сессии позволит российским производителям выйти на новые рынки, подписать контракты и упрочить позиции в деловой среде высшего уровня.