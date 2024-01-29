Северная Осетия капитально отремонтирует два десятка школ

В Северной Осетии стартовала программа капитального ремонта учебных учреждений. В этом году планируется отремонтировать 25 школ.

Власти Северной Осетии намерены реализовать проект по ремонту школ республики. Всего в этом году капитально отремонтируют порядка 25 учебных учреждений. Информацию об этом озвучил глава региона Сергей Меняйло.

"В 25 школах Северной Осетии начался капитальный ремонт. Всего в 2024—2026 годах запланирован капремонт в 51 школе. Это второй этап реализации масштабной программы ремонта общеобразовательных учреждений, анонсированной президентом Владимиром Владимировичем Путиным в июне 2021 года на съезде "Единой России"

– Сергей Меняйло

Он отметил, что регион занимает лидирующие позиции в этом направлении. За прошедшие два года республика отремонтировала более шести десятков школ, в которых учатся свыше 30 тыс.

Также в рамках программы будет проведено обновление оборудования, мебели и столовых.

Глава региона рассказал, что при выборе дизайна учебных учреждений учитывается мнение детей и их родителей.

"Кстати, к разработке проектов школ, помимо Минстроя, привлекли студентов Северо-Кавказского горно-металлургического института и Строительного техникума, учебные заведения стали участниками федерального проекта "Школа мечты". Ребята из ГМИ подготовили эскиз дизайн-проекта владикавказской школы № 43. Как по мне, получилось очень красиво и современно"

- Сергей Меняйло

Ранее власти региона сообщали, что планируют выделить на свыше 8 млрд рублей на модернизацию учебных учреждений региона.

Также в планах возвести три школы на 2 тыс мест в столице региона.

