Северная Осетия готовит закон о государственном языке

Власти Северной Осетии заявили о готовности до конца 2025 года принять закон о государственном языке, в который включат два официальных языка - русский и осетинский.

Власти Северной Осетии – Алании готовы в скором времени принять закон о государственном языке – для этого проведены все необходимые работы, сообщил министр республики по национальной политике и внешним связям Алан Багиев.

"Собрана рабочая группа по созданию законопроекта о государственном языке, уже прошли несколько ее заседаний и обсуждения на различных площадках. Мы ждем, когда будет принят федеральный закон - в соответствии с ним мы потом будем выстраивать те позиции, которые учтем в региональном законе"

- Алан Багиев

Министр заверил, что до конца этого года такой закон в Северной Осетии будет принят, в него будут включены два официальных языка - русский и осетинский, а за его основу будут взяты аналогичные законы соседей и других российских регионов, отметил Багиев, передает ТАСС.

Такие законы уже есть и работают в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии, отдельные положения нового закона также могут быть составлены по аналогу законопроектов Татарстана, Башкирии и Мордовии, - добавил Алан Багиев.