Сфера туризма в Северной Осетии получит 1 млрд рублей

Почти миллиард рублей получит на развитие туристической отрасли Северная Осетия. Средства будут направлены на сооружение модульных отелей.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел встречу с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко, по итогу встречи стало известно, что регион получит порядка 1 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры.
"В рамках конкурсного отбора на 2025-2027 годы были направлены заявки на реализацию проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. По итогам конкурса Северная Осетия получит около 1 млрд на три года - это второе место по объему среди всех субъектов России"
– Чернышенко
По его словам, особую привлекательность для путешественников Северная Осетия имеет благодаря уникальной природе и культуре.
Отметим, что в 2025 году республика ожидает рекордного турпотока.