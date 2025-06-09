Вестник Кавказа

Сфера туризма в Северной Осетии получит 1 млрд рублей

Сфера туризма в Северной Осетии получит 1 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти миллиард рублей получит на развитие туристической отрасли Северная Осетия. Средства будут направлены на сооружение модульных отелей.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел встречу с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко, по итогу встречи стало известно, что регион получит порядка 1 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры.

"В рамках конкурсного отбора на 2025-2027 годы были направлены заявки на реализацию проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. По итогам конкурса Северная Осетия получит около 1 млрд на три года - это второе место по объему среди всех субъектов России"

– Чернышенко 

По его словам, особую привлекательность для путешественников Северная Осетия имеет благодаря уникальной природе и культуре.

Отметим, что в 2025 году республика ожидает рекордного турпотока.

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