Шесть НПО могут попасть под уголовное дело в Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уголовное преследование может быть запущено в отношении ряда грузинских неправительственных организаций за то, что они отказываются регистрироваться в качестве "иностранных агентов".

Уголовные дела грозят шести грузинским неправительственным организациям, которые игнорируют требования закона об обязательной регистрации на специальном сайте в качестве агентов иностранного влияния, говорится в совместном заявлении этих организаций.

В нем утверждается, что все они получили соответствующие письма от Антикоррупционного бюро Грузии. Ведомство с июня 2025 года изучало их финансовую ситуацию и выяснило, что им надлежит пройти регистрацию как "агентам иностранного принципала".

В списке такие организации, как "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего", "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики".

Сами НПО заверили, что не собираются регистрироваться, и это решение не изменит даже угроза уголовного преследования.

Напомним, в общей сложности в Грузии насчитывается 385 НПО с иностранным финансированием.

