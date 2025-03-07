Вестник Кавказа

Сергей Меликов назначил нового главу Кизилюрта

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Саид Маматханов стал главой Кизилюрта. Ранее пост занимал временный градоначальник Амирхан Амирханов.

 Саид Маматханов стал новым градоначальником дагестанского Кизилюрта. Указ был подписан главой республики Сергеем Меликовым. 

Новый глава города ранее занимал пост помощника главы республики, также занимался муниципальной политикой и поддержкой участников СВО. 

Напомним, что прошлый глава города Магомед Магомедов был задержан осенью 2023 года. Ему вменяют в вину растрату, а также содействие терроризму. После Магомедова городской администрацией временно руководил Амирхан Амирханов.

