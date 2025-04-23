Сербия и Казахстан обсудили запуск прямых рейсов

Запуск прямого авиасообщения между Белградом и Астаной обсудили Сербия и Казахстан. Предполагается, что полеты будут выполнять самолеты компании SCAT.

Сербия и Казахстан планируют запустить прямое авиасообщение между Белградом и Астаной, рассказали в пресс-службе казахстанского правительства.

Сегодня в Алматы прошло заседание казахстанско-сербской межправительственной комиссии. На нем обсуждались наиболее перспективные направления сотрудничества между странами, передали в пресс-службе.

"Стороны договорились продолжить изучение перспектив продления Транскаспийского международного транспортного маршрута в сторону Европы, включая Сербию, обсудили детали запуска в этом году прямого авиасообщения между Астаной и Белградом"

- правительство Казахстана

Полеты между столицами будет выполнять авиаперевозчик SCAT. Сейчас проводятся необходимые процедуры для запуска рейса. Кроме того, для повышения привлекательности маршрута стороны договариваются о его продлении из Белграда в другие города мира.

Следующее заседание межправительственной комиссии намечено на 2026 год. Планируется, что оно состоится в Сербии.