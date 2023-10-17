Семья в Ташкенте отравилась неизвестным веществом - трое скончались

Три человека найдены мертвыми в частном доме в Ташкенте, еще двое детей доставлены в реанимацию. Предположительно, причиной трагедии стало отравление.

В Узбекистане произошла трагедия - ребенок и двое взрослых умерли в результате отравления неизвестным веществом.

ЧП произошло в Учтепинском районе столицы, семья из пяти человек была обнаружена в собственном доме, и взрослые, и дети были без сознания.

«После осмотра в доме была установлена смерть двоих из них – 36-летней женщины и пятилетней девочки. Позже еще один член семьи, мужчина 39 лет, скончался в больнице»

– Генпрокуратура

В больницу доставлены двое детей - девочки одного года и 12 лет. Пациенты поступили в токсикологическое реанимационное отделение, их состояние оценивается как тяжелое.

Предстоит установить, чем именно было вызвано отравлением семьи. Взяты пробы всех продуктов и медикаментов, найденных в доме.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для выявления причины смерти людей.