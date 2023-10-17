РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Брат и сестра насмерть отравились в Грозном

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Трагедия произошла в столице Чечни накануне: двое детей скончались от отравления. Какое именно вещество стало причиной их смерти, пока не известно.

Причины гибели двух детей выясняют правоохранители в Грозном, такое сообщение распространило чеченское управление СКР.

Предварительно установлено, что накануне вечером в больницу привезли брата и сестру. Девочке было 8 лет, мальчику – пять.

Медики диагностировали у них отравление неясной этиологии.

"Через несколько часов дети скончались в реанимационном отделении больницы"

– следователи

Точная причина смерти будет установлена экспертами.

Мальчик попробовал ядовитого &quot;Крота&quot; вместо конфет по недосмотру взрослых в Поти

Мальчик попробовал ядовитого "Крота" вместо конфет по недосмотру взрослых в Поти

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1340 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version