Брат и сестра насмерть отравились в Грозном

Опубликовано: 2:32, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трагедия произошла в столице Чечни накануне: двое детей скончались от отравления. Какое именно вещество стало причиной их смерти, пока не известно.

Причины гибели двух детей выясняют правоохранители в Грозном, такое сообщение распространило чеченское управление СКР.

Предварительно установлено, что накануне вечером в больницу привезли брата и сестру. Девочке было 8 лет, мальчику – пять.

Медики диагностировали у них отравление неясной этиологии.

"Через несколько часов дети скончались в реанимационном отделении больницы"

– следователи

Точная причина смерти будет установлена экспертами.