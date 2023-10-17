Брат и сестра насмерть отравились в Грозном

Трагедия произошла в столице Чечни накануне: двое детей скончались от отравления. Какое именно вещество стало причиной их смерти, пока не известно.
Причины гибели двух детей выясняют правоохранители в Грозном, такое сообщение распространило чеченское управление СКР.
Предварительно установлено, что накануне вечером в больницу привезли брата и сестру. Девочке было 8 лет, мальчику – пять.
Медики диагностировали у них отравление неясной этиологии.
"Через несколько часов дети скончались в реанимационном отделении больницы"
– следователи
Точная причина смерти будет установлена экспертами.