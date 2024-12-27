Сельский туризм на Ставрополье привлек на 15% больше туристов в 2025 году

Востребованность агротуризма в Ставропольском крае выросла на 15% в 2025 году: его выбрали свыше 124 тыс туристов. Подобный отдых особенно популярен среди путешественников с детьми.

Спрос на сельский туризм в Ставропольском крае вырос в 2025 году. Статистикой поделился глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, сельский отдых в регионе выбрали 124 тыс человек, что на 15% больше, чем в 2024 году. В основном его предпочитают туристы, путешествующие с детьми.

"Почти 40% гостей – это дети. А значит, молодое поколение лучше узнает край, знакомится с культурой и традициями народов нашего многонационального региона"

- Владимир Владимиров

Он связывает популярность агротуризма с тем, что ставропольские фермеры готовы не только заниматься хозяйством, но и принимать гостей, рассказывать им о том, как идет жизнь на селе.

Владимиров подчеркнул, что с каждым годом таких возможностей становится больше. В различных округах Ставрополья можно ознакомиться с процессом приготовления меда и вина, а также посмотреть на капибар и альпак.

"Перед краевыми Минтуризма и Минсельхозом ставлю задачу продолжить поддержку фермерских инициатив для развития сельского туризма"

- Владимир Владимиров