Сельский туризм на Ставрополье привлек на 15% больше туристов в 2025 году

Спрос на сельский туризм в Ставропольском крае вырос в 2025 году. Статистикой поделился глава региона Владимир Владимиров.
По его словам, сельский отдых в регионе выбрали 124 тыс человек, что на 15% больше, чем в 2024 году. В основном его предпочитают туристы, путешествующие с детьми.
"Почти 40% гостей – это дети. А значит, молодое поколение лучше узнает край, знакомится с культурой и традициями народов нашего многонационального региона"
- Владимир Владимиров
Он связывает популярность агротуризма с тем, что ставропольские фермеры готовы не только заниматься хозяйством, но и принимать гостей, рассказывать им о том, как идет жизнь на селе.
Владимиров подчеркнул, что с каждым годом таких возможностей становится больше. В различных округах Ставрополья можно ознакомиться с процессом приготовления меда и вина, а также посмотреть на капибар и альпак.
"Перед краевыми Минтуризма и Минсельхозом ставлю задачу продолжить поддержку фермерских инициатив для развития сельского туризма"
- Владимир Владимиров