Вестник Кавказа

Сельский туризм на Ставрополье привлек на 15% больше туристов в 2025 году

Сельский туризм на Ставрополье привлек на 15% больше туристов в 2025 году
© Фото: Владимир Владимиров
Востребованность агротуризма в Ставропольском крае выросла на 15% в 2025 году: его выбрали свыше 124 тыс туристов. Подобный отдых особенно популярен среди путешественников с детьми.

Спрос на сельский туризм в Ставропольском крае вырос в 2025 году. Статистикой поделился глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, сельский отдых в регионе выбрали 124 тыс человек, что на 15% больше, чем в 2024 году. В основном его предпочитают туристы, путешествующие с детьми.

"Почти 40% гостей – это дети. А значит, молодое поколение лучше узнает край, знакомится с культурой и традициями народов нашего многонационального региона"

- Владимир Владимиров

Он связывает популярность агротуризма с тем, что ставропольские фермеры готовы не только заниматься хозяйством, но и принимать гостей, рассказывать им о том, как идет жизнь на селе.

Владимиров подчеркнул, что с каждым годом таких возможностей становится больше. В различных округах Ставрополья можно ознакомиться с процессом приготовления меда и вина, а также посмотреть на капибар и альпак.

"Перед краевыми Минтуризма и Минсельхозом ставлю задачу продолжить поддержку фермерских инициатив для развития сельского туризма"

- Владимир Владимиров

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1035 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.