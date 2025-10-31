Село в Зангилане примет еще 177 жителей

Азербайджанское село Маммадбайли пополнится сегодня 33 семьями. В родное село едут бывшие вынужденные переселенцы.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается сегодня в село Маммадбайли Зангиланского района Азербайджанской Республики.

Переезд организован в рамках программы "Большой возвращение", реализуемой в республике. Село примет 28 ноября на постоянно место жительства 33 семьи в составе 177 человек, которые ранее временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях по всему Азербайджану.

Возвращение в родное село стало возможно после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации и восстановления необходимой для жизни инфраструктуры.