Сборной России по хоккею не разрешили сыграть на Олимпиаде-2026

IIHF не дал допуск сборной России на ОИ-2026. Российская команда не участвует в международных соревнованиях уже более трех лет.

Сборная России по хоккею не сможет принять участие в Олимпийских играх 2026 года. Об этом поведали в Международной федерации хоккея (IIHF).

"После запроса Международного олимпийского комитета (МОК) о формировании групп в соответствии с его рекомендацией от марта 2023 года IIHF завершила формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года"

– пресс-служба IIHF

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине. В феврале текущего года IIHF решила продлить запрет на участие российской сборной до ЧМ-2026 года в Швейцарии.