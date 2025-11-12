Сборная Армении по футболу крупно проиграла Португалии

Сборная Армении по футболу сегодня на выезде потерпела крупное поражение с разгромным счетом 9:1 и завершила отборочный цикл ЧМ-2026 по футболу, заняв лишь последнее, четвертое место в группе F, набрав лишь три очка.

Сборная Армении по футболу сегодня в матче отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года, проходившем в португальском Порту, потерпела крупное поражение от Португалии (1:9).

Сборная Португалии открыла счет на 7-й минуте: гол забил Ренату Вейга из "Вильяреала". Через 11 минут армянская сборная контратаковала, и Эдуард Сперцян отправил мяч точно в ворота, передает Sputnik Армения.

Но через 10 минут удача покинула армянских футболистов – голы посыпались, как из рога изобилия: Жоао Рамуш, Жоао Невеш, который забил два года подряд, а пятый гол в самом конце 45-минутки в ворота армянской сборной отправил полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш.

Он отметился точными ударами по воротам и во втором тайме, причем дважды - с игры и с пенальти.

Восьмой гол в ворота снова послал Жоао Невеш, а точку в игре в компенсированное время поставил Консейсао – 9:1.

Сборная Армении завершила отборочный цикл ЧМ-2026, заняв последнее, четвертое место в группе F и набрав только три очка, победив в домашней игре Ирландию (2:1). Всего сборная забила 3 и пропустила 19 голов.